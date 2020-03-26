المستشفى الفرنساوي: نستقبل الحالات المختلفة ماعدا مصابي كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن استمرار استقبال مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" للحالات الصحية المختلفة بما فيها الحالات الطارئة كما هو معتاد، وذلك فى ظل الظروف الخاصة التي تمر بها مصر، وتكريس جانب كبير من الخدمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

مدير الفرنساوي: لا نحتجز أية حالات مصابة بكورونا

وقال الخشت، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمواطن المصري، ومشاركة في خدمة المجتمع كما هو معتاد لهذا الصرح الطبي العريق، مشيرًا إلى أن العلاج في مستشفى الفرنساوي بأسعار اقتصادية.

من جانب آخر، نفى الدكتور فؤاد زامل مدير مستشفى الفرنساوي، ما تردد في المواقع الإخبارية وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود مركزا لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، مؤكدًا خلو المستشفى من أية حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.