مصدر: "الصحة العالمية" تشيد بالإجراءات الوقائية في مصر لمواجهة كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن وفدا من منظمة الصحة العالمية زار مصر لتقييم الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لمواجهة الفيروس.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن المنظمة قيمت الإجراءات الوقائية في مصر تقييما جيدًا، مشيرا إلى أن المنظمة أشادت الإجراءات التي اتخذتها الدولة، خلال هذا الأسبوع، وقدرتها على تقليص فرص انتشار الفيروس.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التقصي التي اتخذتها الدولة تهدف إلى تقليل نسبة الإصابات اليومية، واستيعاب الحالات بالمستشفيات وتوفير القوى البشرية اللازمة لمتابعتهم، مناشدة المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة.

وأوضحت أن نسبة الخطورة تكون عالية لكبار السن والحوامل، وقد لا تظهر أعراض لمن لديهم مناعة قوية، كما وجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للأطقم الطبية في جميع المستشفيات.

وأكدت أن حماية الأطقم الطبية حماية للمجتمع ككل، وأنهم سيستطيعون عبور هذه الأزمة والتحديات التي تواجهنا، موجهة الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء بعد موافقته على صرف مكافأة تحفيزية لجميع الفرق الطبية في إطار تقدير الدولة لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا.