هند صبري: أغلب مسلسلات رمضان مش جاهزة بسبب كورونا.. ولازم نوقف تصويرها

قالت الفنانة التونسية هند صبري، إنَّ العالم سيختلف في فترة ما بعد كورونا، على كافة المستويات، مثلما حدث في الاقتصاد.

وأضافت "هند"، خلال مداخلة عبر فيديو كونفرانس، مع فضائية "فرانس 24": "لا نعلم متى يتمّ إعادة الصناعة والإنتاج، فمثلًا في مصر، موضحة أنَّ "الأعمال الفنية تم إيقاف أغلبها في مصر، وهو الذي يهدد عرضها في شهر رمضان، وهناك بعض الأعمال التي يجرى تصويرها، وأنا أقول إن هذا الأمر مستحيل، يجب أن يجرى فض كل هذه الأماكن وأن يلزم الناس بيوتهم".

وتابعت: "لن نستطيع أن نكون جاهزين لشهر رمضان، وهناك خسارة كبيرة للمنتجين وللعمال، ويجب أن نتحد لكي نحمي الأكثر ضعفًا فينا".

وأشارت إلى أنَّ هناك ضعفًا اقتصاديًا في مجال الثقافة، حيث وقف قطاع الاقتصاد الثقافي بالكامل، مؤكّدةً ضرورة التضامن مع العمال والتكافل بهم وإيجاد الخطط من أجل عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد انحسار خطر الفيروس.