عاجل.. الإعدام لـ5 والمؤبد لمثلهم في حريق خط بترول إيتاي البارود

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر، اليوم، بإعدام 5 متهمين في قضية سرقة وحريق خط البترول بقرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كما أمرت بالسجن المؤبد لخمسة متهمين آخرين في القضية ذاتها، وتعويض مدني مؤقت لشركة البترول بمبلغ 2 مليون جنيه.

وأسماء المحكوم عليهم هم: محمد سيد خليل على وشهرته "كوريا"، وهاني عبدالستار عفيفي علي رزق وشهرته "هيثم"، وفتحي عبدالهادي شرف الدين، ومصطفى فتحي العفيفي محمد متولي، وسعيد عبد العاطي عبد المقصود.

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم: محمد ربيع عبدالرازق زكريا عبدالحليم، ومحمود علي رجب حمودة شعبان، ومحمد فتحي أبو المجد إبراهيم شعبان، وأحمد تركي زكي شحاتة عبد الله، وأحمد رمزي محمد محمد المزين.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق عزبة المواسير لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، مما أدى لحدوث تسرب وحدوث حريق تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين بحروق بالغة.