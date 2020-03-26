أوهمهم بالحصول على قروض.. ضبط عاطل حصل على 50 ألف جنيه من مواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على عاطل بتهمة النصب على المواطنين، بزعم تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من مواطنين، بأنّ عاطلا يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على قروض بنكية، وحصل منهما على 50 ألف جنيه، مقابل تسهيل إجراءات حصولهما على قرض من أحد البنوك، مدعيا نفوذه وعلاقاته بمسؤولي البنك_ على خلاف الحقيقة_ إلا أنّه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة الت باشرت التحقيقات.