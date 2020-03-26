روسيا تستلم مليون كمامة و200 ألف كاشف لكورونا من "علي بابا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنّ طائرات القوات الجوية سلمت روسيا أكثر من مليون قناع طبي و200 ألف اختبار لفيروس كورونا من رجل الأعمال الصيني جاك ما، مؤسس موقع "علي بابا"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليما من أقاليم البلاد، بينها 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليما.

وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 18 إقليماً".

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، موضحا أنّ "9 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ إجمالي الذين تماثلوا الشفاء من الفيروس 38 شخصا".

كما تم الإعلان عن حالتي وفاة من مدينة موسكو بسبب فيروس كورونا.