"ملابس ودماء وحطام سيارات".. آخر ما تبقى من حادث الصف الأليم

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا لآخر ما تبقى من حادث الصف، الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح الخميس، قرب كمين أمني على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين.

وتُظهر الصور آثار الحادث وحطام السيارات التي دهستها السيارة النقل، فضلا عن اختلاط الدم بوقود السيارات المتحطمة.

وتُظهر الصور قطعا من ملابس الضحايا الذين تحولت جثثهم بعض إلى أشلاء، نتيجة وجودهم في السيارات التي تعرضت للدهس من السيارة النقل المسرعة، والتي لم يتمكن قائدها من السيطرة عليها.

واعترف سائق النقل الثقيل المتسبب في الحادث، بأنّه كان يقود بسرعة لـ"خلو الطريق" بسبب "الحظر"، وفوجئ بتوقف عدد من السيارات أمام كمين لفحص خط سيرهم بسبب الحظر، وفقدج السيطرة على السيارة، واختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى وقوع الحادث.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات، عن أنّ الكارثة استغرقت نحو 5 دقائق، حيث دهست سيارة نقل "تريلا" 15 سيارة ملاكي وميكروباص، أثناء توقفها في أحد الأكمنة على الطريق الإقليمي بمدينة الصف.

وأضافت المصادر أنّه عقب ذلك أسرعت قوات من مباحث قطاع جنوب الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وبدأت القوات الانتشار في محيط الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا، وتبين أنّ الجثث تحوّل بعض منها لأشلاء وعدد آخر انشطر إلى نصفين، وتم التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث، ونقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات.