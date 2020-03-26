أكثر من 500 ألف بريطاني يتطوعون للمساعدة في مواجهة كورونا

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنّ أكثر من 500 ألف شخص سجلوا أسمائهم كمتطوعين للخدمة في مجال الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وغرّد هانكوك عبر تويتر، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، قائلا إنّ 560 ألف شخص استجابوا لنداء الحكومة للتطوع في مجال الصحة العامة "لهزيمة فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الشبكة أنّ الحكومة البريطانية كانت تأمل في أن يتطوع 250 ألف شخص فقط، مضيفة أنّهم سيتم تكليفهم بمهام من بينها التسوق، إيصال المستلزمات الطبية والأدوية أو الاحتياجات الرئيسية إلى الأشخاص المعزولين ذاتيا بسبب الفيروس أو توفير المواصلات للمرضى الخارجين من المستشفيات.

يُذكر أنّ المملكة المتحدة شهدت أكبر ارتفاع يومي لها في وفيات المصابين بفيروس كورونا أمس، إذ توفي 87 حالة بينها 12 في المستشفى ذاته.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق، أنّ الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصا.