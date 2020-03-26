أبرزها العمل من المنزل.. "كيا" تتخذ إجراءات وقائية لسلامة موظفيها

نتيجة انتشار وباء كورونا العالمي الذي تسبب في غلق العديد من مصانع السيارات حول العالم، وتوقف عجلة الإنتاج، اتخذت شركة Kia Motors America خطوات عمل محدودة داخل مصانعها، وقامت بوضع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة موظفيها والحد من انتشار فيرووس كورونا.

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الشركة، الكشف المستمر على موظفيها أثناء العلم، وتوفير إمكانية العمل من المنزل لمن تسمح لهم طبيعة عملهم.

وقالت الشركة: "تعتبر صحة وسلامة موظفي كيا وعملائها وشركائها والشركات التابعة لها والمجتمعات التي نخدمها من الأولويات القصوى لشركة Kia Motors America (KMA، خلال جائحة فيروس كورونا COVID-19، ولذلك اتخذت الشرة إجراءات وقائية عدة لسلامة كل موظفيها وعملاؤها".