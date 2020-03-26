منها استلام شهادة معتمدة من مايكروسوفت.. تفاصيل نادي أون لاين للشباب

أطلقت مبادرة طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة، "The Online Club"، وهو نادي أون لاين لشباب مصر، يقدم نظم تعليمية لتعليم البرامج المطلوبة في سوق العمل.

وتقدم "الوطن" فيما يلي الدورات التي يوفرها النادي، وطريقة التقديم بها، استمراراً لسلسة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

البرامج التي توفرها مبادرة طور وغير أون لاين

ـ مجموعة من دورات التكنولوجي.

ـ دورات مهارات حياتية.

ـ دورات مهارات وظيفية.

اللينك الخاص بالتسجيل في نادي أون لاين للشباب

ـ يمكن التسجيل في نادي أون لاين للشباب من خلال ذلك الرابط

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR9ew6wqVSPxOmtyVUV-E485UQUxHNDdRVk0zRElUMFYzVTY2RExRVU1HNS4u&fbclid=IwAR0s-Yzc0RZlVuhPw0Vjcq3N5DPX6Jt68sXC5o_8_zrI6KsjB7Pk7uHqX1I

البيانات المطلوبة للتسجيل في نادي أون لاين للشباب

ـ كتابة الاسم ثلاثي.

ـ تسجيل الإيميل الخاص بحساب مايكروسوفت أو جوجل.

ـ تحديد المحافظة التابع لها متلقي الخدمة.

ـ كتابة رقم الموبايل الخاص بالمتلقي، ثم الضغط على إرسال.

وأضافت الوزارة أنه عند الانتهاء من أكبر عدد من الدورات، سيحصل المستفيد من الخدمة على فرصة الحصول على عدد من الكورسات المجانية، التي يستطيع تأدية الامتحان بها، واستلام شهادة معتمدة من مايكروسوفت في أي تخصص يريده، سواء الأوفيس أو تصميم المواقع أو البرمجة.

جاء ذلك، ضمن مجموعة الحزم والإجراءات التي تتبعها عدد من الوزارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد ـ19.