وزير الرياضة يتبنى اقتراحات شباب الوزارة في "سمينار الأفكار"

في تجربة جديدة داخل مؤسسات القطاع الحكومي، يترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حلقات مناقشة أسبوعية بوزارة الشباب، لأهم المشروعات والأفكار الجديدة التي يقدمها العاملون بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها.

وأكد الوزير، أن فكرة حلقات المناقشة جاءت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتميز بالوزارة تنظيم "سيمنار علمي"، مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التي تخص تطوير العمل المؤسسي بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية، وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة في مصر.

وأضاف "صبحي"، أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها حلقات المناقشة، هي رصد مشكلات العمل ووضع الحلول المناسبة لها، بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة والتي تقوم على بناء الإنسان.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تعمل على تبني الأفكار التي تحقق تطلعات الشباب المصري، والتي تأتي ضمن الرؤية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تبنى أفكار ورؤى الشباب المصري، والتي أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية، ولعل أبرزها مؤتمرات الشباب والتي تقام تحت رعاية القيادة السياسية.