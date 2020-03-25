"الشباب" تطلق مسابقة "اعرف بلدك" أون لاين.. إليك شروطها

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن مسابقة "اعرف بلدك اون لاين"، الفنية، لتشجيع الموهوبين من الشباب فنيا، وذلك ضمن حزمة الأنشطة والبرامج البديلة لهذه الفترة الراهنة التي تشدها البلاد.

وتقدم "الوطن" لقرائها فيما يلي مواعيد المسابقة، والفكرة التي تتناولها، والشروط الواجب توافرها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

فكرة مسابقة اعرف بلدك أن لاين

تعتمد الفكرة الأساسية للمسابقة، على اختيار أفضل صورة فوتوغرافية لأحد المحافظات التي تنظم وزارة الشباب والرياضة رحلات اعرف بلدك إليها، وهي "الأقصر، أسوان، القاهرة، الجيزة، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء"، وتقوم الوزارة بتحديد محافظتين من ضمن هذه المحافظات العشر، كل أسبوع.

المحافظات المحددة للتسابق عليها هذا الاسبوع

ـ حددت وزارة الشباب والرياضة، محافظتي القاهرة، وأسوان ليدور حولهم المسابقة، حيث يتم اختيار أفضل صورة فوتوغرافية ملتقطة لكل منهم، من قبل المتسابق.

موعد المسابقة والشروط المطلوبة

ـ يقدم المتسابق الصورة بموعد أقصاه 30 مارس 2020.

ـ يجب أن تكون الصورة المقدمة من عمل المتسابق، jpg بجودة عالية للهواة، أو غير المتخصصين، وRaw للمتخصصين.

ـ يسمح باستخدام البرامج المعالجة لجودة الصور، في تحسين قيمة الألوان فقط دون التغير في أصل تكوين الصورة مع ذكر البرنامج، التصوير بأي نوع من أنواع الكاميرات.

ـ لابد من التنويه بين قوسين عند استخدام وسائل تقنية أو جرافيكية، وإلا سوف تستبعد الصورة من المسابقة.

ـ تستبعد الصورة المنقولة، أو المأخوذة من شبكة المعلومات الدولية، الانترنت.

ـ إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي للمتسابق.

ـ يقدم كل متسابق عمل فني واحد فقط.

ـ أن يكون العمل ابداعاً اصيلاً لصاحبه غير منقول، أو مقتبس من عمل آخر ولم يحصل على جائزة في أي مسابقة.

ـ يحظر التوقيع علي الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائيا.

ـ تقديم نبذة مختصرة عن نوع الكاميرا المستخدمة في التصوير.

ـ كتابة فلسفة الصورة في 3 أسطر.

ـ لابد أن يتراوح عمر المتسابق من 18 حتى 40 سنة .

ـ تعتبر الصور المقدمة لاشتراك في المسابقة من حق وزارة الشباب والرياضة وليس من حق المتسابق المطالبة بها .

طريقة التقديم في مسابقة أعرف بلدك أون لاين

ـ تستقبل وزارة الشباب والرياضة الأعمال الخاصة بمسابقة اعرف بلدك أون لاين، علي بوابة مصر للشباب والرياضة خلال الفترة من 31 مارس حتى 3 أبريل 2020.

ـ تفرز الأعمال المقدمة إلكترونيا ومطابقتها لشروط المسابقة واستبعاد الصور التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة.

ـ يمنح الفائزين جوائز مالية لكل محافظة على حدة.