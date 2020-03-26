المصرية للاتصالات: زيادة كبيرة في استهلاك الإنترنت خلال الأيام الأخيرة

قالت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، إن هناك استهلاك كبير للإنترنت خلال الفترة الأخيرة، بسبب اعتماد المواطنين على الإنترنت في أداء أعمالهم من منازلهم.

وأضافت المصادر، أنه جرى تشكيل فرق عمل من الفنيين والمهندسين، لحل أي مشكلات تنتج عن الضغط على خدمات الإنترنت، بالاضافة إلى زيادة أعداد العاملين داخل خدمة العملاء، لحل أي مشكلة عبر الاتصال بالرقم الموحد، مشيرين إلى أنه حتى الآن لم نتلق أي شكوى بسبب سوء الخدمة.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر إلى 8.99 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ8.72 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و8.12 في نوفمبر 2018 ، فيما ارتفع إجمالي سعة السنترالات إلى 24.63 مليون خط في نوفمبر 2019 و 24.22 مليون خط في أكتوبر 2019 و 18.79 مليون حط في نوفمبر 2018