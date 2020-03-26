لمواجهة كورونا.. حملة لرفع مخلفات القمامة وروث الحيوانات بزرايب الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، شن حملة موسعة على مناطق الزرايب بمراكز ومدن أوسيم وكرداسة، لرفع كافة مخلفات القمامة وروث الحيوانات، لما تسببه من روائح كريهة، وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات، وذلك ضمن الاجراءات الإحترازية التي تقوم بها المحافظة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم حتى الآن تم رفع 250 طن مخلفات على مدار يومين بمعدات هيئة النظافة، وجاري استكمال الحملات بمنطقة الزرايب لرفع كافه المخلفات.

وشدد راشد على أهمية نشر التوعية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية لمستغلي وقاطني تلك المناطق، لسرعة رفع المخلفات، حفاظًا علي سلامتهم، وعدم تكرار وضع المخلفات بتلك الطرق الضارة على البيئة.

ومنح محافظ الجيزة مهلة لمستغلي وقاطني منطقة الزرايب لتطهير المواقع ورفع كافة المخلفات الخاصة بهم.

وكلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة وإدارات شئون البيئة والصحة والزراعة بالمتابعة والمرور الدوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية حيال المخالفين في حال الإصرار على المخالفة وعدم التزامهم بالتعليمات.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، برش وتطهير المنطقة بالكامل، لعدم تأثيرها علي المناطق المجاورة وحرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

يُذكر أن الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة كانت بتواجد ميداني من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال، ورؤساء مراكز أوسيم وكرداسة.