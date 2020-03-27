كل يوم حفلة في البيت.. سهرة لايڤ مع كوكب الشرق بصحبة الفنانة مي فاروق

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مبادرة إلكترونية بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" عبر المنصات الإلكترونية للوزارة، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأ البث بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا، وتضمن رائعة أم كلثوم حيرت قلبي، إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق، بأداء النجمتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.

ومن المقرر أن تقام سهرة خاصة مع كوكب الشرق بمصاحبة الفنانة مي فاروق، يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة، عبر يوتيوب، الساعة 9 مساءً من هنــــــــا.

كما يمكنك مشاهدة الحفل على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصري، في التاسعة مساءً.

ويمكنك مشاهدة العرض الجديد فور عرضه عبر "يوتيوب" عن طريق الضغط على زر Subscribe ثم الضغط على تفعيل زر جرس التنبيه.

وأشارت وزارة الثقافة، إلى أنّ المواد الإبداعية التى يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالي من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته إلى جانب عروض الباليه والأوبرات وحفلات مركز تنمية المواهب، بالإضافة إلى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.