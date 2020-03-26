عاجل.. إصابة 20 من عسكريي "الناتو" في ليتوانيا بفيروس كورونا

أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إصابة 20 من عسكريي الحلف في ليتوانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أعلن في وقت سابق، أن تفشي الفيروس ستكون له عواقب اقتصادية كبيرة على موازنات الدفاع للحلفاء، لكن الهيئة تبقى قادرة على مواجهة كافة التهديدات.

وقال ستولتنبرج في تصريحات: "سيكون للوباء عواقب اقتصادية كبيرة جدا على المدى القصير على الموازنات، لكنني أتوقع من الحلفاء البقاء على التزاماتهم نحو استثماراتهم الدفاعية"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأعرب الأمين العام للحلف، عن أمله في التمكن من تنظيم اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف المقرر في 2 و3 أبريل المقبل في بروكسل، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حول طريقة تنظيم الاجتماع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.