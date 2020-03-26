بسبب كورونا.. مهرجان المسرح العالمي "أون لاين"

تبدأ مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة لمهرجان المسرح العالمي أون لاين، بالتعاون مع مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي بتونس، غداً، ببث العروض المسرحية المشاركة على صفحات المهرجانين في تمام الساعة الخامسة مساء.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان: تم اختيار 14 عرض مسرحي لتقديم ثلاث عروض يوميا في الفترة من 27 إلى 31 مارس الحالي على صفحتي المهرجانين في تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تقام المناقشات أون لاين عقب كل عرض.

وأضاف: فكرة المهرجان لاقت نجاحاً كبيراً خاصة أنه أول مهرجان مسرحي يتم تنظيمة على مستوى العالم ورغم العروض التي تقدمت للمهرجان ووصل عددها إلى أكثر من 250 عرضا، إلا أن أيام العروض المحددة جعلتنا نقدم 15 عرضا فقط حيث تشارك مصر بأربعة عروض، وهم "عقول" من تأليف وإخراج محمد موسى، "أم العداني" من تأليف ورشة مؤسسة س للثقافة والإبداع وإخراج محمد سامح، عرض "مولد سيدى الهذيان" من تأليف أحمد إسماعيل وإخراج شاذلي صالح بالإضافة إلى العرض المسرحي "داليدا" لفرقة ستورم تأليف أحمد الغندور ومن إخراج إسلام عبدالجواد.

يذكر أن مهرجان المسرح العالمي أون لاين هو أول مهرجان مسرحي على الإنترنت يتم تنظيمة على مستوى العالم في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمسرح وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذي تسبب في توقف جميع الأنشطة في كل الدول.