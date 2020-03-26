"الأعلى للثقافة" يمد فترة التقدم لمسابقات المجلس إلى 30 أبريل

قرر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة هشام عزمي، مد فترة التقدم لمسابقات المجلس حتى 30 أبريل 2020 المقبل، نظرًا لما تتعرض له مصر من ظرف استثاني لمواجهة فيروس كورونا الوبائي.

وتشمل المسابقات، مسابقة فن الكاريكاتير، بجوائز 25 ألف جنيه للجائزة الأولى، و15 ألف جنيه للجائزة الثانية، و10 آلاف جنيه للجائزة الثالثة.

كما يعقد المجلس الأعلى للثقافة مسابقة للتأليف المسرحي، بجوائز مادية تبلغ 25 ألف جنيه للجائزة الأولى، و15 ألف جنيه للجائزة الثانية، 10 آلاف جنيه للجائزة الثالثة

وتتضمن مسابقات المجلس الأعلى للثقافة، مسابقة لشعر العامية، بجوائز 25 ألف جنيه للجائزة الأولى، و 15ألف جنيه للجائزة الثانية، و10 آلاف جنيه للجائزة الثالثة.

كما ينظم "الأعلى للثقافة" مسابقة آفاق التنمية في الصحراء الغربية، بجوائز 25 ألف جنيه للجائزة الأول، و15 ألف جنيه للجائزة الثانية، و10 آلاف جنيه للجائزة الثالثة، وأيضًا مد فترة التقدم فى مسابقات "الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافية"، و"الإعلام وتعزيز الولاء والانتماء"، و"المشروعات القومية الكبرى وتنميه المناطق النائية".

جير بالذكر، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أطلقت مبادرة تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" عبر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تتضمن سلسلة قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو فصل من كتابه، أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته مع تسجيل بفيديو بالموبايل بحد أقصى 10 دقائق، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على الفيسبوك واليوتيوب، مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين، ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.