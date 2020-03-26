مجدي عاشور للمصريين: اجعلوا بيوتكم مساجدا للصلاة في أوقاتها

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه سيصلي الجمعة غدا، صلاة ظهر بالمنزل.

ووجه "عاشور"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، رسالة للمصريين قال فيها: "صلوا في البيت قولا واحدا، وذلك حافظا على المجتمع قبل الحفاظ على نفسك، وأقول للمصريين إن أي عبادة لها بديل في حال وجود عذر، فلابد أن نذهب للبديل".

وأضاف، "الجهات المختصة أخذت إجراءات بغلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة بها، وهذا ليس معناه أن تنعدم الصلاة، بل معناه أن ننتقل بصلاتنا في البيت ونجعل بيوتنا مساجدا تقام فيها الصلاة في أوقاتها".

وبسؤال حول هل يجزي مصلي الظهر غدا بأجر صلاة الجمعة، قال مستشار المفتي: "هناك قاعدة عامة وهي أن المعذور مأجور بمعنى أن أي إنسان كان يؤدي صلاة الجمعة في المسجد، وحدث عذر له وأدى الصلاة في البيت، كان له أجر صلاة الجماعة بالمسجد، فقال سيدنا النبي إن من مرض أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما".