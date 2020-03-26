  تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد، اليوم، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وقال حامد - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - إن الحالة الثالثة تعود لمواطن موريتاني يبلغ من العمر 64 عاما قدم من فرنسا على متن الخطوط الجوية الفرنسية في 15 من الشهر الجاري، وجرى تشخيص حالته الصحية فجر اليوم.

وأشار الوزير الموريتاني، إلى أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض تمت على الفور.

وكانت السلطات الموريتانية قد سجلت حالتي إصابة لفلبينية ونمساوي، شفي النمساوي وغادر في حين لا تزال الفلبينية تتلقى العلاج.

وأغلقت موريتانيا حدودها، وأوقفت رحلات الطيران وأغلقت المدارس والجامعات، وفرضت حظر التجول لمواجهة الفيروس.