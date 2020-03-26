  أكثر من ألف وفاة بالولايات المتحدة تأثرا بكورونا و69 ألف إصابة مؤكدة

تجاوزت حصيلة الوفيات، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالولايات المتحدة، ألف شخص، وذلك للمرة الأولى منذ أول حالة وفاة بالمرض في 29 فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات وصل إلى 1050 شخصا حتى صباح اليوم، بعد أن كان 827 حالة وفاة أمس الأربعاء وفقا لمركز الجامعة لتقصي الإصابات.

نيويورك أكثر الولايات الأمريكية تأثرا بالإصابات

وتعد الولايات المتحدة هي ثالث دول العالم من حيث أعلى أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس حيث وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بها إلى أكثر من 69 ألف مصاب لتأتي بعد كل من الصين التي ظهر بها الفيروس في ديسمبر الماضي ثم إيطاليا.

وكانت ولاية نيويورك أكثر الولايات الأمريكية تأثرا بالإصابات حيث بلغ عدد المصابين بها حتى أمس الأربعاء 33 ألف حالة وبلغت حالات الوفاة أمس فقط 81 حالة بإجمالي 280 قتيلا.