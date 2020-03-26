ممثل القنصلية الإيطالية يشكر أطباء مستشفى إسنا: أنقذوا 10 إيطاليين

شكر فرانسيس أمين، ممثل القنصلية الإيطالية بالأقصر، طاقم مستشفى الحجر الصحي بمدينة إسنا جنوب الإقليم، على ما قدموه من جهد لإنقاذ حياة 10 إيطاليين أثناء تلقيهم العلاج، من فيروس كورونا المستجد.

وقال أمين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أود أن أشكر من كل قلبي بصفتي ممثل القنصلية الإيطالية بصعيد مصر ملائكة الرحمة بمستشفى الحجر الصحي بإسنا، فقد أنقذوا حياة 10 سائحين إيطاليين تجاوزو السبعين من عمرهم، وتعاملوا معهم بكل حب مثلهم مثل المرضى من المصريين".

وأضاف : "أثبتوا بكل جدارة أن مصر ملجأ لكل من يلوذ بها دون تفرقة تحيا مصر، وتحيا العلاقات التاريخية المصرية الإيطالية، وتحية خاصة لجمعية المرشدين بالأقصر ولعبد الحكيم نقيب أطباء الأقصر وللسادة مرشدي اللغة الإيطالية مصطفى الوزيري ورضوان وطاهر وتوني وضياء وعلي عبد الحليم وهاني وديع ووليد ومصطفى والنجار وطارق وأحمد إبراهيم ورجب جيلاني".

وأكمل: "شكر خاص لعبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر ولرمضان سعد الدين رئيس جمعية المرشدين، ولصباح ورحاب ولحاتم السمان وطارق حامد، ولأحمد صلاح ومحمد عثمان وغيرهم مما لم أذكر أسماءهم فقد أثبتوا وبجدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية في وزارة الصحة والسياحة وشرطة السياحة والأمن الوطني بأن مصر الآن قادرة أن تمد يد العون لكافة بلاد العالم انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية و الأخلاقية".