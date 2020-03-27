أفلام وألعاب منزلية.. أنشطة منزلية يمكن ممارستها خلال الحظر للترفيه

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت حالة من الذعر لدى الكثيرين، وتوالت المناشدات والدعوات بالتزام المنازل وعدم الخروج منها، كما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي كان أبرزها تطبيق حظر التجول لمدة أسبوعين بداية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

وتستعرض "الوطن" لمتابعيها عددا من الأنشطة ووسائل للترفيه في المنزل لتجنب النزول للأماكن المزدحمة كالتالي:

- إذا كنت لا تحتاج إلى تناول قسط من الراحة، فمن الممكن أن تشاهد الفيلم المفضل لديك أونلاين بصحبة الأسرة.

- وإذا كنت من محبي القراءة، فمن الممكن أن تستمتع بقراءة أحد الكتب المفضلة لديك، أو ذلك الذي لم تنته من قراءته، مع سماع باقة من الموسيقى الهادئة.

- كما يمكنك شراء الحلوى المفضلة لدى كل فرد من أفراد الأسرة قبل بدء الحظر والاجتماع لمشاهدة التلفزيون، وخاصة تلك القنوات التي تعرض أفلام كرتونية، فهناك الكثير من الكبار والصغار يفضل مشاهدتها.

- وإذا كنت من محبي التجمعات العائلية، يمكنك استضافة عدد محدود من المقربين إليك وقضاء وقت السهرة معهم، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا.

- هناك من يفضل ممارسة الألعاب المنزلية، مثل الكوتشينة أو البلاي ستيشن أو الألعاب الإلكترونية والمسابقات.

- وإذا كان لديكِ أطفال، يمكنكِ اصطحابهم للمطبخ لصنع الحلوى المفضلة لديهم بالمشاركة معهم.