الكويت: العلاقات مع مصر نموذج في القوة على مستوى الدول العربية

قال رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن العلاقات مع مصر تعتبر نموذجا في قوة العلاقات على مستوى الدول العربية.

وجاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، بالمركز الإعلامي لقصر السيف، عقب جلسة مجلس الوزراء الكويتي الاستثنائية، حول تصريحات وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم حول عودة المدرسين المصريين العاملين في الكويت.

وشدد المزرم، على قوة ورسوخ ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.