"المسماري": سنتخذ اللازم لحماية الجيش والشعب الليبي من السراج وتركيا

أدان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الهجوم على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية، والتي أطلق عليها عملية عاصفة السلام من قبل القوات الموالية لحكومة فايز السراج المدعومة من تركيا.

وقال اللواء أحمد المسماري، في بيان رسمي إن "المدعو فايز السراج ونيابة عن الحاكم التركي في طرابلس يتبنى الهجوم الفاشل على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية، والتي أطلق عليها عملية عاصفة السلام على غرار العملية التركية غصن الزيتون في شمال سوريا".

وأضاف "المسماري": "في الوقت الذي سبق وأن طالب بإيقاف القتال لظروف إنسانية للتصدي لوباء كرونا، هذه هي تعهداتهم وهذه هي أكاذيبهم وتظليلهم لرأي العام، وهذا دليل نضعه أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على عدم احترام حكومة السراج غير الشرعية للالتزامات الواجبة حيال الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدول لحقوق الإنسان والتقيد بمخرجات مؤتمر برلين".

وشدد "المسماري": "ونحن نضع هذا الأدلة أمام الليبيين أولا والمجتمع الدولي ثانيا نؤكد لهم على المضي قدماً في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا ومعسكراتنا وقواعدنا وكذلك حماية الشعب الليبي من عبث مليشيات السراج والإرهابيين المقاتلين الأجانب والمرتزقة والأتراك".