عاجل.. الوزراء: مدبولي أكد على عدم إيقاف حركة الموانئ أمام الأدوية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مع مجلس المحافظين، بـ"الفيديو كونفرانس"، تطبيق الحظر وتوفير السلع وموقف المصابين بكورونا، حيث أكد خلال الاجتماع عدم إيقاف حركة الموانئ والمركبات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن حظر الانتقال يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، موضحا أنه لن يتم إيقاف العمل في حركة المصانع، بشرط تنظيم نقل العمالة أو توفير إقامة لهم في المصانع، وذلك حسبما أفادت الفضائية المصرية الأولي في خبر عاجل لها قبل قليل.

جدير بالذكر أن "مدبولي" قد أكد طلبه من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم.