670 ألف دولار من الولايات المتحدة لدعم مجهودات المغرب للتصدي لكورونا

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغ 6.6 مليون درهم"670 ألف دولار"، من أجل دعم مجهودات المغرب في مجال التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقالت السفارة الأمريكية بالرباط.، في بيان، اليوم، إن هذا الدعم سيتم من خلال صندوق الطوارئ الاحتياطي للأمراض المعدية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي ستعمد إلى منح هذا المبلغ لمنظمة الصحة العالمية في إطار الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة الرامية إلى منع تفشي "كورونا المستجد" في البلدان المتضررة أو المعرضة للخطر، وكذا للتخفيف من تداعيات هذا الوباء في هذه البلدان.

ونقل البيان عن السفير الأمريكي بالمغرب "ديفيد فيشر" قوله، "نعمل مع شركائنا الدائمين مثل المغرب، من أجل الرفع من القدرات العالمية على محاصرة الأوبئة من منبعها والتخفيف من تداعياتها. ولهذا الدعم، كما للشراكة المغربية الأمريكية، أهمية قصوى في التأهب بسرعة وفعالية لمواجهة التهديدات الناشئة، بما في ذلك وباء كوفيد-19".

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أن دعم الحكومة الأمريكية للمغرب، ودول شريكة أخرى، سيوجه "لتجهيز وتحسين قدرات مختبراتها على إجراء اختبارات "كوفيد-19"على نطاق واسع، وتنفيذ خطة طوارئ الصحة العمومية خاصة بنقاط الدخول، وتفعيل اكتشاف الحالات واليقظة الوبائية للأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، وتدريب وتجهيز فرق الاستجابة السريعة، والتحقق من الحالات وتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصابين، وكذا ملاءمة تدريب المتخصصين والعاملين في مجال الصحة مع خصوصيات هذا الوباء".