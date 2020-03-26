تشديدات أمنية ودوريات مكثفة في ثاني أيام الحظر بالغردقة

أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر شوارع وميادين المحافظة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءًا، وذلك تزامنًا مع بدء اليوم الثاني لتطبيق قرار حظر التجوال، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وساد الهدوء شوارع وميادين مدينة الغردقة مع الدقائق الأولى لبدء الحظر لليوم الثاني، وانتشرت دوريات أمنية تطوف الشوارع وكثفت الكمائن الثابتة والمتحركة من التواجد للتأكد من تنفيذ القرار.

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على أن اختراق اي مواطن لقرار الحظر سيعرضه للعقوبات، موجهًا الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغردقة، أمس الأربعاء، من ضبط عدد من المخالفين لقرار حظر التجوال، بينهم عدد من الأجانب المقيمين بالغردقة، وتم إلقاء القبض عليهم، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات.