رئيس وزراء كندا: أزمة كورونا تتطلب استجابة عالمية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أزمة عالمية تتطلب استجابة عالمية، موضحا -في مؤتمره الصحفي اليومي في العاصمة "أوتاوا"، أنه التقى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظرائه في مجموعة العشرين لمناقشة الفيروس.

"ترودو": هزيمة كورونا المستجد ممكن فعلا إذا جرى العمل بشكل موحد

وأضاف ترودو، أن هزيمة كورونا المستجد ممكن فعلا إذا جرى العمل بشكل موحد كمجتمع عالمي وقد قاموا باستثمارات كبيرة لمساعدة الناس على تجاوز الأمر، مشيرا إلى أنه عين كيرستن هيلمان سفيرة جديدة لكندا لدى الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول الكندي، إلى أن الأشخاص العائدين من الخارج يجب عليهم أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوما وإذا لم يفعلوا ذلك فقد يواجهون غرامات أو السجن.

وفي سياق آخر، قال ترودو، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة على أمل تجنب نشر جنود أمريكيين على طول حدودهما المشتركة.

وأضاف ترودو، في مؤتمره الصحفي اليومي، أنه من مصلحة البلدين أن تظل أطول حدود غير عسكرية في العالم على هذا النحو.

وتأتي هذه التعليقات بعد تقرير إخباري كشف عن إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ما إذا كانت ستنشر قوات لاعتراض أي شخص يحاول دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن كندا والولايات المتحدة كانتا في مناقشات حول القضية، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وتفرض كندا والولايات المتحدة حظرا متبادلا على السفر غير الضروري بين البلدين، لكن الشحنات التجارية والعمال عبر الحدود لا يزال يُسمح لهم بالعبور في كلا الاتجاهين.

وفرضت كندا الآن الحجر الصحي الإلزامي على أي شخص يدخل البلاد ، بغض النظر عما إذا كان لديه أعراض فيروس "كوفيد-19" أم لا، ويواجه المخالفون غرامات باهظة أو حتى السجن إذا تم القبض عليهم.