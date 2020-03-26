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محمود مسلم

عاصي الحلاني يدعو جمهوره بالجلوس بالمنزل بغناء "خليك بقلبي بيتك"

كتب:

محمود الرفاعى
08:59 م | الخميس 26 مارس 2020
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

دعا عاصي الحلاني، جمهوره العربي، للجلوس بالمنزل خوفا من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

ونشر الحلاني، مقطع بصوته لأغنية خليك بقلبي بيتك، وهو يعزفها بالعود، وكتب عليها خليك بالبيت معا نواجه كورونا.