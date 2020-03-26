عاصي الحلاني يدعو جمهوره بالجلوس بالمنزل بغناء "خليك بقلبي بيتك"

عاصي الحلاني
دعا عاصي الحلاني، جمهوره العربي، للجلوس بالمنزل خوفا من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
ونشر الحلاني، مقطع بصوته لأغنية خليك بقلبي بيتك، وهو يعزفها بالعود، وكتب عليها خليك بالبيت معا نواجه كورونا.
من الأغاني الكتير بحبا شاركوني ارائكم شو بتحبوا تسمعوا غير اغنية حتى نغنيها#خليك_بقلبي_بيتك #خليك_بالبيت وانا بالبيت #عاصي_الحلاني @NizarFrancis1 #معاً_نواجه_كورونا #بتتضامنا_ننجح #assielhallani #Stay_at_Home #StayatHome pic.twitter.com/wHy1eCY89z— Assi El Hallani (@assihallani) March 26, 2020
من الأغاني الكتير بحبا شاركوني ارائكم شو بتحبوا تسمعوا غير اغنية حتى نغنيها#خليك_بقلبي_بيتك #خليك_بالبيت وانا بالبيت #عاصي_الحلاني @NizarFrancis1 #معاً_نواجه_كورونا #بتتضامنا_ننجح #assielhallani #Stay_at_Home #StayatHome pic.twitter.com/wHy1eCY89z