عاصي الحلاني يدعو جمهوره بالجلوس بالمنزل بغناء "خليك بقلبي بيتك"

دعا عاصي الحلاني، جمهوره العربي، للجلوس بالمنزل خوفا من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

ونشر الحلاني، مقطع بصوته لأغنية خليك بقلبي بيتك، وهو يعزفها بالعود، وكتب عليها خليك بالبيت معا نواجه كورونا.