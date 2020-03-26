13 جنيها.. ارتفاع في أسعار الذهب وعيار 24 يسجل 810 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم في البورصات العالمية ليسجل عيار 24 "الذهب البندقي" 810 جنيهات، مقارنة بمعاملات صباح اليوم 797 جنيهًا.

وكان المعدن الأصفر قد شهد حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، ما جعل الكثيرين في حيرة خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين.

وتستعرض "الوطن" تحديثا لأسعار أعيرة الذهب المختلفة في نهاية معاملات اليوم

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظًا، اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 803 و810 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 703 و709 جنيهات، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 603 و608 جنيهات، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و672 جنيها.