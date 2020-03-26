رئيس الوزراء اليمني يؤكد عدم تسجيل أي إصابة بـ كورونا في البلاد

جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم، التأكيد على عدم تسجيل اليمن حتى الآن أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن جميع الحالات التي جرى الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعاً من المرض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن رئيس الوزراء وجه في خطابه للشعب، عددا من الرسائل لأبناء الشعب ورجال الأعمال اليمنيين والأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وكافة المكونات السياسية وميليشيا الانقلاب، تتعلق بأهمية استشعار الخطر والتحلي بالمسؤولية والتسامي فوق كافة الاعتبارات من أجل مواجهة هذا الفيروس وحماية أبناء الشعب اليمني.

وقال عبدالملك، "علينا أن ندرك أنه لا مجال لتسييس هذه الأزمة أو استغلالها، فهذا الوباء قد تجاوز الحدود ولن يميز بين مكون أو آخر إن وصل إلى اليمن لا قدر الله".

وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن الحكومة أعلنت ترحيبها الكامل بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ودعوة مبعوثه إلى اليمن مارتن جريفيث إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإيقاف الأعمال العسكرية والتعاون من أجل مكافحة وصول وانتشار فيروس كورونا المستجد.