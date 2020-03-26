محافظ الأقصر يتفقد تطبيق حظر التجوال في يومه الثاني

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءًا من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

وثمّن محافظ الأقصر التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.