مصادر: إجراء امتحانات "تانية ثانوي" في المدارس.. وتحديد موعدها لاحقا 

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي سيتم عقده في المدارس وليس بالمنازل مثلما سيحدث مع طلاب الصف الأول الثانوي.

وأكدت المصادر أنه سيتم تحديد موعد لاحق لعقد الامتحانات إلكترونيا في المدارس، بدون نجاح أو رسوب، ولكن كـ بروفة نهائية لأداء امتحانات أول شهادة ثانوية إلكترونية 2020 - 2021.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أكد أن الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي تشتمل على كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.