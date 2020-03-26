الصحة العمانية تلزم المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج بالعزل

قالت وزارة الصحة العمانية للمواطنين والمقيمين، إن العزل الصحي ملزم على كل القادمين من خارج السلطنة، سواء كانوا طلبة أم غيرهم من الفئات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وأوضحت الوزارة العمانية، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء العمانية، إنه سيتم توفير العزل المؤسسي لمن لا تتوفر له الظروف المناسبة "غرفة بدورة مياه" للعزل في المنزل، بينما يمكن لمن تتوفر له تلك الظروف أن يخضع للعزل الصحي المنزلي.

وأهابت الصحة العمانية، بالجميع التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي عند استقبال العائدين من السفر وعدم المصافحة أو العناق كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان، أعلن في وقت سابق، أن تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية، سيكون اعتبارًا من 29 مارس الجاري، باستثناء عمليات الشحن ورحلات محافظة مسندم، وذلك بهدف احتواء تفشي كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.