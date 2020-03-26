النيران تلتهم مخزن خشاب" داخل نادي الزمالك.. وانتداب المعمل الجنائي

اندلع حريق فى مخزن يحتوي على كمية من الأخشاب، داخل نادي الزمالك، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر إو إصابات، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد السنة اللهب، قبل أن تمتد إلى محتويات النادي.

كانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بـ 6 سيارات إطفاء، وانتقلت القوات إلى مكان الحريق، وانتشرت فى محيط النادي، وتمكنت من إخماد السنة اللهب، بعد مرور دقائق على اندلاع النيران.

وعقب الانتهاء من إخماد الحريق، بدأ فريق من المباحث، تحت قيادة قوات من إدارة البحث الجنائي بالجيزة، بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وتم انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وبدأت فى الاستماع لأفراد الأمن العاملين بالنادي، وماتزال التحقيقات مستمرة.