أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27 مارس الجاري كالتالي:

الفلفل

تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيها.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ15 جنيها.

القلقاس

سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ 13 جنيهًا.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 2 إلى 5 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيها للكيلوجرام.

الفول الأخضر الحراتي

وصل سعر كيلوجرام الفول الحراتي إلى 4 جنيهات.

البسلة

تراوح سعر كيلوجرام البازلاء (البسلة) بين 7 إلى 9 جنيهات.

البطاطا

وصل سعر كيلوجرام البطاطا من 3 إلى 4 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3.5 جنيهًا، البصل الأحمل 10 جنيهات للكيلوجرام.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيها.

الباذنجان الرومي

تراوح سعر كيلوجرام الباذنجان الرومي بين 5 إلى 8 جنيهات.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 2 إلى 5 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيها.

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.