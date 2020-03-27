"اسأل عن كورونا واطمئن".. فريق طبي لتوعية طلاب الأزهر

أعدت جامعة الأزهر فريق عمل تحت مسمى "اسأل عن كورونا واطمئن"، هذا الفريق مكون من مجموعة من أساتذة الطب بالجامعة من تخصصات الباطنة العام والصدرية والأمراض المعدية والفيروسات والمناعة والصحة العامة والأوبئة، وذلك لتقديم خدمة توعوية لطلابها عن احتواء "فيروس كورونا" وكيفية الوقاية منه، والرد على استفساراتهم وطمأنتهم .

ويتم تلقى استفسارت الطلبة على مجموعة تلليجرام https://t.me/azcovid19council))،حيث يتم تقسيم فترة استقبال الاستفسارات إلى فترتين، الأولى تكون من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ويتم الرد على استفسارات هذه الفترة من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 6 مساءً، وأما الفترة الثانية تكون من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 2 ظهراً، وييتم الرد على استفسارات هذه الفترة من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً.