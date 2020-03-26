كينيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الكينية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضحت السلطات الكينية - وفقا لما ذكره موقع "أفريكا نيوز" الإخباري - ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 31 حالة وهو أقل من بعض الدول الأفريقية وأقل بكثير من عدد الحالات المسجلة في أوروبا وآسيا.

ولا تزال أفريقيا كقارة أقل في عدد إصاباتها بشكل إجمالي عن عدد الإصابات المؤكدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وأعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا عن مجموعة جديدة من الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس وتقديم التحفيز الاقتصادي بما في ذلك حظر التجول الليلي وبرنامج الإعفاء الضريبي للكينيين ذوي الدخل المنخفض.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تجاهل العديد من الكينيين طلبات الحكومة لتجنب التجمعات العامة الكبيرة، وقال كينياتا "إذا اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية فسوف نتخذ دون تردد إجراءات أكثر تشددًا".