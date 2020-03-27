الهجرة: الكويت وافقت على دخول طيارات مصرية لإعادة العالقين

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الأولوية في إجلاء المصريين في الخارج للعالقين وليس المقيمين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن الوزارة تعمل في ظروف استثائية حرجة تفرض عليهم أوضاع جديدة مشددة على أن الوزارة شكلت غرفة عمليات للتعامل مع العالقين.

وأكدت مكرم أن رغبة أي مقيم في العودة لمصر في الاعتبار مشددة على أن هناك أولويات وهي للشريحة العالقة التي ليس لديها إقامة أو منزل أو عمل في البلاد التي يرغبون في مغادرتها.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة الهجرة والخارجية والداخلية والصحة والطيران المدني والنقل وأن السفارات ستوافي الوزارة بأعداد المصريين الراغبين في الإجلاء.

وأوضحت أن هناك بعض الشروط لإرسال طائرات لإجلاء مصريين من الخارج منها ألا تقل المجموعة التي ترغب في العودة عن 140 فردا مشددة على ضرورة موافقة الدولة المضيفة.

وتابعت: "الكويت مشكورة وافقت على دخول طيارات مصرية لحمل العالقين حاملي تأشيرات السياحة وأصحاب الإقامات المنتهية والحالات الاستثنائية والسفارة أعلنت عن أرقام تليفونات تجمع أعداد هتطلع على الطائرات يوميا من الكويت للقاهرة"، مشيرة إلى أن الداخلية الكويتية أعلنت أنها ستمد الإقامات لهم وستمد الإجازات لأصحاب العمل الموجودين خارج الدولة.