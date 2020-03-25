منها رقم الواتس والإيميل.. طرق تواصل المصريين بالخارج مع "الهجرة"

تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ، خلال بث مباشر عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المصريين الموجودين بالدول الأجنبية، للرد على استفساراتهم وأسئلتهم.

وطالبت الوزيرة المصريين العالقين الذين يرغبون في العودة إلى مصر، سرعة التواصل مع السفارة، حتى يمكن مناقشة الدول في تيسير خطوط طيران استثنائية، بعد التأكد من عدد الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.

وتستعرض "الوطن" طرق تواصل المصريين مع وزارة الهجرة للعودة إلى الوطن من خلال:

الموقع الإلكتروني للوزارة

وفقًا لبيان وزارة الهجرة، فإنها تستقبل طلبات المصريين من خلال استمارة البيانات الإلكترونية، من خلال الدخول عليها من هنـــــــــا..

وخلال تلك الاستمارة، سيطلب منك بيانات شخصية، مثل اسم المصري المغترب الرباعي، والدولة التي يتواجد بها، رقم جواز السفر، والرقم القومي، وظيفته، ورقم الهواتف للتواصل، وبعد الانتهاء من استيفاء البيانات، سيتم التواصل مع الشخص في أقرب وقت.

البريد الإلكتروني

كما خصصت الوزارة، بريد إلكتروني خاص للتعامل مع المصريين المغتربين بالخارج، وهو:

Egyexpcare2020@gmail.com

رقم الواتس آب

أو من خلال رقم الـ"واتس آب" على الأرقام الآتية:

01069613755

01062437210

‎حيث يجرى تلقي بيانات العالقين في الخارج، أو الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، بعد قرار عدد من الدول حظر حركة المسافرين منها وإليها، لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا" وتقليل المخاطر.