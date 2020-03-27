وزير التعليم: أوجدنا مجموعة من الحلول للطلاب.. معادلة صعبة جدا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى في إيجاد حلول توازن ما بين حماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا مع تلقيهم للمحتوى التعليمي الذي ينقلهم إلى السنوات الأعلى: "معادلة صعبة جدا، وإحنا أوجدنا مجموعات من الحلول".

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه وخلال الأسبوع الماضي تم إطلاق مكتبة رقمية كبرى بها مناهج السنوات من أولى ابتدائي وحتى الثانوية العامة: "شغالة بقالها أسبوع، وهنعمل منصة للتواصل في كل مدرسة مصرية هتكون متاحة يوم الأحد القادم، مع زيادة القنوات التعليمية علشان نوصلهم من كل النواحي في زمن قصير جدا، أقل من 10 أيام"، موضحا أن القرار الرئيسي هو أيا كانت العام الدراسي للطلاب، فستكون أي نوع من الامتحانات أو المشروعات مقتصرة على المناهج حتى يوم تعليق الدراسة: "لن نحاسبهم في هذه الامتحانات نظرا للظروف ما بعد 15 مارس، هنحاسبهم على اللي خدوه فقط، وعلشان نوقف حركة الدروس الخصوصية اللي بتحاول تشرح ليهم المناهج اللي مخدوهاش، وده مش بيساعد الحظر اللي عاملينه".

وأكد أن المناهج التي كانت ستدرس بعد 15 مارس لن يتم إلغاؤها ولكن سيتم ترحيلها للسنوات اللاحقة حتى لا ينتقص تعليمهم: "اللي في 5 ابتدائي هنمتحنه على اللي خده لـ15 مارس، بس لما هيدخل السنة اللي بعديها هنبدأ باللي مكملهوش في السنة اللي قبليها، وده هينطبق عليهم كلهم"، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للمرحلة الثانوية فسيتم امتحانهم في لجان ولا توجد وسيلة أخرى لتأجيله: "هنمتحنهم بالمواد اللي خدوها لحد 15 مارس، وهيستكملوا ما افتقدوه في الكليات اللي هيخشوا فيها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي".

وتابع: "المشكلة في لخبطة المشروع المفروض على الطلاب هو السوشيال ميديا ومن يؤلف بلا علم، وهنقوله في الوقت اللي نختار نقوله فيه، ومش هنقوله دلوقتي لأن فيه ناس بتستغل الأزمة اللي إحنا فيها للتجارة وبتدعي أنها عارفة يعني إيه مشروع وبتقدم الحلول للطلاب وبتطلب منهم فلوس، وإحنا مش هنقول المعلومة دي دلوقتي".

وأوضح: "المشروع هو نوع من الاختبارات هنعملها في البيت ومش هيكون فيه حفظ، وعايزينهم يتطلعوا على المكتبة الرقمية ويشتغلوا مع بعض في مجموعات، حاجة جديدة خالص وألطف كمان، ومينفعش يكون قلق للطلاب، ولو مفيش إنترنت هنسمح أنهم يقدموه في المدرسة، وهنشرح على التلفزيون علشان اللي مش عنده إنترنت، وهيبقي عندهم 5 أسابيع علشان يحلوا المشروع ده، ودي حاجة هتريح الناس".

وتابع قائلا: "بالنسبة للمدارس الدولية تكون جهات الاختبار بها غير مصرية، أما وبالنسبة للمواد المصرية فهتكون زي العادي وهيعملوا فيها مشروع بحثي ومفيش مشكلة، بس الامتحانات اللي جاية من الـIG والـSAB لغوا الامتحانات على مستوى العالم، واللي في آخر سنة وعايزين يخشوا الجامعة هما اللي بيطلبونا بأشياء ليست موجودة في قدرة الدولة المصرية، لأنهم داخلين بحاجة غير مكتملة ومحققوش متطلبات التخرج وأنا مقدرش أطلعه للتعليم العالي، ولا التعليم العالي يدخله الكلية بمتطلبات ناقصة، والحل بتاعها مش في أيد الدولة المصرية".

وأضاف: "الجامعات هتعمل امتحان قبول والتعليم العالي هيشتغل عليه طول الصيف وهنحدده آخر الصيف، والدولة قدمت كل ما تستطيع للتخفيف قدر الإمكان بالظروف اللي إحنا فيها، وقدمنا الكثير وبيعمل الآلاف في الوزارة رغم الحظر، وخففنا على الأهالي الدروس والقلق، وكل ما يتبقي هو تشجيع الولاد على تنفيذ قرارات الوزارة علشان ينتقلوا للصف اللي بعده ونرجع نحببهم في المعرفة ونبتعد عن التحايل في المشاريع والنجاح بدون التعليم".