بسبب أزمة قلبية.. وفاة عامل نظافة أثناء عمله بسوهاج

لقي عامل نظافة مصرعه، إثر أزمة قلبية أثناء عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب سوهاج، ونُقل الجثة لمستشفى البلينا المركزي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود بلاغ من مستشفي البلينا المركزي بوصول علاء العربي قاسم، 51 عامًا، عامل نظافة بالوحدة المحلية التابعة للمركز، ومقيم بقرية الإصلاح التابعة للمركز، جثة هامدة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة العامل بأزمة قلبية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة أزمة قلبية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت النيابة بدفن الجثة.