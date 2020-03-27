صناع "الاختيار" و"الفتوة" ينتهون من تصوير 70%

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، حيث قام صباح يوم الخميس بتصوير عدد من المشاهد، رغم صعوبة الأجواء والمخاطر التي تحيط صناع الأعمال الدرامية منذ انتشار فيروس كورونا، والتي يسعى القائمون على المسلسلات لتخطي هذه العقبة من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة أن بيتر ميمي انتهى من تصوير 70% من أحداث العمل، حيث يقترب من إنهائه، حيث انتهي من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء.

الأمر نفسه بالنسبة للمخرج حسين المنباوي، الذي انتهي من تصوير 75% من أحداث مسلسله الجديد "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، والذي قام بالتصوير خلال الفترة الماضية في عدد من الديكورات الخارجية، منها القناطر الخيرية والقلعة والواحات، هذا بجانب التصوير في ديكور الجمالية بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي تم بناؤه خصيصا للعمل بتكلفة تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.

أما "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار، وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى.