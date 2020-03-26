عاجل.. ترامب: نعمل مع شركائنا حول العالم لوقف انتشار وباء كورونا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "نعمل مع شركائنا حول العالم لوقف انتشار وباء كورونا".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات فيروس كورونا تنقله قناة "سكاى نيوز عربية": "عقدنا اجتماعا مهما مع قادة مجموعة الـ20، وأرحب بقرار اليابان تأجيل الأولمبياد، وممتن للجمهوريين والديموقراطيين لتعاونهم في مواجهة الأزمة".

وأظهرت دراسة جديدة، نشرت اليوم، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يمكن أن يخلف أكثر من 80 ألف وفاة في الولايات المتحدة، ويستنفد طاقة مستشفياتها، في مطلع إبريل المقبل، حتى وإن تم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وارتفع، اليوم، عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كورونا المستجد بالفعل إلى أكثر من 1000 مع 68 ألف إصابة مؤكدة.