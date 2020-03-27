الرئاسة: القمة الإفريقية المصغرة لبحث تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت اليوم، وحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت خاصة بالتباحث حول تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية على القارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن القمة جاءت بدعوة من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.

وتابع أن القمة تمت بمشاركة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وهو المكتب التحكم في الاتحاد الأفريقي وهو عبارة عن الترويكا الإفريقية الحالية، والتي تضم الرئاسة الماضية والحالية والقادمة أي جنوب إفريقيا ومصر والكونغو الديمقراطية، وتضم نائبي الرئاسة الحالية كينيا ومالي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.

واستطرد أن القمة أتت بهدف رئيسي، هو التباحث بشأن التدابير والتداعيات الخاصة بأزمة كورونا على الدول الإفريقية قبيل انعقاد قمة الـ G 20 الاستثنائية عن طريق "الفيديو كونفرانس"، على خلفية أن جنوب إفريقيا هي عضو أصيل في هذه المجموعة، وهي ممثلة الاتحاد الأفريقي في القمة.