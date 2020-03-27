عاجل.. ترامب: أمريكا شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، بشأن مستجدات فيروس كورونا تنقله قناة "العربية"، أنه تم نشر جنودنا على الحدود مع المكسيك وكندا.

وقال ترامب: "لا بد لنا من العودة للعمل وسننتصر على فيروس كورونا".

وارتفعت عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1161 حالة والإصابات إلى أكثر من 82 ألفا في أمريكا

وأظهرت دراسة جديدة، نشرت اليوم، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يمكن أن يخلف أكثر من 80 ألف وفاة في الولايات المتحدة، ويستنفد طاقة مستشفياتها، في مطلع أبريل المقبل، حتى وإن تم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.