محافظ البحر الأحمر: يوجد لدينا حوالي 400 سائح.. مش عاوزين يروحوا بلدهم

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المنشآت السياحية ملتزمة جدا بأعمال التطهير والتعقيم، ويتم تطهير مدن المحافظة السبع مرتين يوميا، وهناك سيارات تطوف المدن بدءا من الساعة 7 وربع: "بنستغل فترات الحظر".

وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن عدد السياح المتبقي لدينا بسيط جدا من 300 إلى 400 سائح من جنسيات مختلفة طبقا لتوجيهات رئاسة الوزراء بإعادة السائحين إلى بلادهم: "الأجانب مش عايزة تسافر علشان مصر آمنة أكثر، وده الواقع"، موضحا أنه وأثناء تواصله مع أحد مسؤولي الخارجية والأجانب قد وجها الشكر بالإجراءات المتخذة من الدولة: "الألمان بيقولوا إننا تتداركنا المشكلة بدري، وهما مكنوش مدركين بخطورة الموضوع وسرعة انتقال الفيروس، وإحنا مش بنحبس الناس بقدر الإجراءات الاحترازية المطلوبة".

وأكد أن المحافظة لديها مخزون استراتيجي بالسلع لعدم تقديمها للفنادق ويوجد ما يكفي من الخضروات ولا يوجد تكالب على السلع والمنتجات في المحافظة، مشيرا إلى أنه وبالنسبة لرئيس مدينة القصير فقد كان في إجازة رسمية وقطعها وأثناء عودته للمحافظة تم توقيفه بالأكمنة وعرف نفسه: "اتصلنا بالقيادات الأمنية وبى أنا شخصيا وتم السماح له بالعبور".