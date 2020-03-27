برلماني عن المترو: يجب ترك مسافة متر ونصف بين كل راكب لتفادي كورونا

أكد النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، ضرورة إلغاء المواصلات كافة وأن يكون الحظر كاملًا.

واعتبر حسين خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مترو الأنفاق يعتبر قنبلة بيولوجية موقوتة، مشيرًا إلى أن أتوبيسات النقل العام من المفترض أن تننقل 50 شخصا وتنقل 100 شخص وأن الجميع يشاهد زحام الأتوبيسات.

ولفت حسين إلى أن القاهرة بها 3000 أتوبيس تنقل مليون ونص مواطن يوميًا، مشددًا على ضرورة تعليق حركة المترو ووسائل النقل العامة.

واشترط حسين لعمل المواصلات العامة ومترو الأنفاق أن يكون هناك متر ونصف بين كل شخص والآخر: "الموضوع خطير الناس اللي بتنادي انها تظل تعمل اضمنوا لي يكون بين كل راكب وراكب متر ونص واضمن لي إنك تعقمه كل 4 ساعات وإنك تدي لكل راكب كمامة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماع الحكومة الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، بضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.