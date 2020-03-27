رغم الحظر.. صيدليات تؤكد لـ"الوطن": خدمة الديلفري تعمل طوال اليوم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس قد ينظر في تسهيل تنقل العمالة داخل الصيدلية من غير الصيدليين خلال أزمة فيروس كورونا، في ظل فرض حظر التجوال، ومنع التنقل لأي شخص غير الصيدلي في وقت الحظر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عائق أمام الصيدلي الذي يحمل كارنيه نقابة الصيادلة خلال فترة حظر التجوال، ولكن المشكلة تكمن أمام العاملين في الصيدلية، أو عامل الدليفري الذي يعمل في توصيل الأدوية.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية على أن خدمة الدليفري في توصيل الأدوية متوقفة ابتداءً من الساعة السابعة مساء، مثلها مثل الديلفري الخاص بتوصيل الطعام إلى المنازل.

وفي ضوء هذا القرار، تواصلت "الوطن" مع صيدلية "دلمار وعطا الله" والتي أكدت أن خدمة التوصيل للمنازل "الديلفري" ما زالت تعمل في كافة فروعها رغم حظر التجوال، ويتم التوصيل الأدوية في كل المناطق القريبة من فروعها على مدار الـ 24 ساعة.

وأضافت الصيدلية من خلال خدمة العملاء أنه لا يوجد مشكلة لدى الصيدلية في توصيل خدمات للمنازل "الديلفري" في فترة حظر التجوال، وأنهم مستمرون في عملهم بشكل طبيعي طوال الـ 24 ساعة في كافة فروع الصيدلية على مستوى الجمهورية.

كما تواصلت "الوطن" مع العديد من الصيدليات الشهيرة بعضها لم ترد على أرقام خدمات توصيل الخاصة بها من الأساس، والبعض الآخر الصيدليات أغلقت رقم هاتف التوصيل، تنفيذا لقرار الحظر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، قد أعلن الثلاثاء الماضي فرض حظر التجوال على المواطنين لمدة أسبوعين، يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة مساء، كواحد من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".